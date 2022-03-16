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Международный суд ООН призвал Россию прекратить спецоперацию на Украине

Международный суд ООН призвал Россию прекратить спецоперацию на Украине

Международный суд ООН призвал Москву остановить специальную военную операцию на Украине. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

"РФ должна немедленно остановить военную операцию, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - цитирует его "Интерфакс".

Суд призвал Москву и Киев не совершать никаких действий, которые усугубляли бы конфликт, способствовали его продлению либо препятствовали его решению.

Имеются в виду обеспечительные меры, которые суд считает необходимым принять в этом случае.

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