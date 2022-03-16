Международный суд ООН призвал Россию прекратить спецоперацию на Украине

16 мар. 19:27

Международный суд ООН призвал Москву остановить специальную военную операцию на Украине. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

"РФ должна немедленно остановить военную операцию, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - цитирует его "Интерфакс".

Суд призвал Москву и Киев не совершать никаких действий, которые усугубляли бы конфликт, способствовали его продлению либо препятствовали его решению.

Имеются в виду обеспечительные меры, которые суд считает необходимым принять в этом случае.