Международный суд ООН призвал Россию прекратить спецоперацию на Украине

Международный суд ООН призвал Москву остановить специальную военную операцию на Украине. Такое сообщение распространила его пресс-служба.
"РФ должна немедленно остановить военную операцию, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - цитирует его "Интерфакс".
Суд призвал Москву и Киев не совершать никаких действий, которые усугубляли бы конфликт, способствовали его продлению либо препятствовали его решению.
Имеются в виду обеспечительные меры, которые суд считает необходимым принять в этом случае.