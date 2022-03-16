США расширят санкции против России?

16 мар. 19:26

США в ближайшее время значительно расширят список антироссийских санкций, в том числе с учетом предложений Владимира Зеленского, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Согласно данной информации, новые ограничения могут затронуть высокопоставленных российских чиновников, включая людей из близкого окружения Владимира Путина.

Источник отмечает, что список лиц, которые окажутся под санкциями, готовится с учетом предложений Зеленского, ранее представивший американскому лидеру Джо Байдену во время последнего телефонного разговора.