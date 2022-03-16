Эрдоган примет участие в саммите НАТО по Украине

16 мар. 19:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите лидеров НАТО по ситуации на Украине. Об этом он заявил по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Анкаре.

"24-го [марта] снова состоится саммит НАТО, на нем у нас будет возможность продолжить переговоры с того места, где мы остановились. Потому что между Россией и Украиной продолжают развиваться события", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

В канцелярии главы государства уточнили, что он планирует совершить визит в Бельгию 23-24 марта.