Путин: экономика России выстоит

16 мар. 18:54

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании о мерах поддержки регионов, заявил, что экономика страны выстоит.

Он отметил, что попытки усилить давление на Россию будут, однако стране по силам преодолеть эти трудности.

"Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет, направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, на инфраструктуру жилищного строительства", - сообщил он, добавив, что Россия продолжит развивать внешнеторговые связи.