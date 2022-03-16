Чей газ заменит европейцам российский

События на Украине вызвали в Европе озабоченность по поводу энергетической безопасности. Что делает Европейский союз, чтобы обеспечить себя энергетическими ресурсами? "Зеленая стратегия" направлена на поддержку перехода Европы к чистой энергетике путем декарбонизации экономики ЕС, пишет The National Interest.

На производство и использование энергии приходится более 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Таким образом, быстрый переход на экологически чистую энергию будет сложной задачей, а зависимость Европы от природного газа продолжит занимать важное место в повестке дня.

Природный газ остается важным энергетическим ресурсом для экономического развития Европы, а государства-члены ЕС сильно зависят от иностранных поставок энергоносителей, включая Россию и страны Ближнего Востока и Африки. Испытывающая дефицит энергоресурсов Европа зависит в первую очередь от российского природного газа, на долю которого в 2021 году приходилось около 45% импорта газа в ЕС, и большая часть этих объемов проходит через территорию Украины. Даже в марте через Украину по пути в Европу проходило по 109,5 млн кубометров российского газа в сутки.

Это означает, что эскалация между Западом и Россией может ударить по энергетическому сектору Европы. После введения США санкций в отношении российской энергетики и решения правительства Германии приостановить строительство трубопровода "Северный поток-2" европейские потребители энергии столкнулись с высокими ценами на энергоносители. Цены на природный газ в северо-западной Европе подскочили до рекордного уровня - более 300 евро за 1 МВт/ч. По оценкам Rystad Energy, из-за ситуации на Украине импорт природного газа в Европу может сократиться на 155 млрд кубометров, что составляет около 30% годового спроса на природный газ в Западной Европе.

Для Европы это огромная проблема. Европейская комиссия (ЕК) работает над ускорением процесса диверсификации поставок. В ЕК считают возможным в этом году импортировать 50 млрд кубометров сжиженного и 10 млрд кубометров трубопроводного газа из альтернативных источников. Быстрое развитие солнечной и ветроэнергетики может сэкономить еще 20 млрд кубометров, что снизит спрос на газовые электростанции. В связи с этим ЕС ищет надежные альтернативные источники природного газа. На случай если Москва сократит поставки газа, Европа уже переговорила об увеличении поставок природного газа с такими энергетическими партнерами как Катар, США, Нигерия, Египет и Азербайджан. У этих стран есть потенциал поддержать энергетическую безопасность Европы за счет увеличения поставок природного газа на континент.

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер Европы. Был реализован межрегиональный энергетический проект "Южный газовый коридор" (ЮГК). На начальном этапе предполагалось, что ЮГК поставит около миллиарда кубометров в Турцию и 10 млрд кубометров в Европу. Тем не менее проект изначально предполагал возможность увеличения мощности, в отношении TANAP речь идет об увеличении пропускной способности до 31 млрд кубометров, а в отношении TAP - до 20 млрд кубометров. У Азербайджана есть потенциал для увеличения поставок газа в Европу за счет использования своих запасов газа в Каспийском море, а также доступа к источникам природного газа из Туркменистана и Ирана.

Для обсуждения энергетических вопросов 4 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели посетили Азербайджан для участия в восьмой министерской встрече Консультативного совета ЮГК. Азербайджан и ЕС обсудили стратегическое партнерство, увеличение поставок азербайджанского газа в Европу, а также перспективы расширения Южного газового коридора, в том числе до Западных Балкан. По словам министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, в 2021 году, а также в январе текущего года по ЮГК потребителям в Грузии, Турции и Европе было экспортировано более 18,5 млрд кубометров природного газа. За этот период только в европейские страны было поставлено около 8,9 млрд кубометров азербайджанского природного газа по долгосрочным контрактам, а также краткосрочным спотовым операциям.

Стоит отметить, что США входят в число крупнейших поставщиков СПГ на европейский рынок. В 2021 году Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером СПГ в Европу, на их долю пришлось 26% всего СПГ, импортируемого государствами-членами ЕС и Великобританией. Более того, в январе 2022 года США обеспечили более половины объема поставок от общего импорта СПГ в Европу.

Катар - еще один важный поставщик СПГ в Европу. Оставаясь одним из крупнейших производителей СПГ, Катар поставляет большую часть топлива в страны Восточной Азии. Энергетический кризис в Европе вновь повысил важность поставок катарского СПГ в Европу. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме 31 января, чтобы обсудить обеспечение безопасности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом, а также проблемы поставок энергоносителей, поддержку народа Афганистана и укрепление коммерческого и инвестиционного сотрудничества. В январе 2022 года экспорт СПГ Катара в Европу был на 65,1% выше, чем в январе 2021 года. Как упоминалось ранее, ЕС планирует увеличить долю СПГ на рынке природного газа. В целом Катар может поддерживать энергетическую безопасность ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако ясно, что в одиночку Катар не способен быстро компенсировать потерю российского газа.

С учетом этого поставки СПГ в Европу будут играть важную роль в процессе диверсификации энергетики. Планы стран-членов ЕС по строительству новых терминалов СПГ снизят зависимость от российского природного газа. Несмотря на события на Украине, и Россия, и ЕС стремятся к продолжению энергетического сотрудничества. Европа зависит от российских источников энергии, а российская экономика - от доходов от энергоносителей. Однако в связи с последними событиями Россия рассматривает Китай как важный энергетический рынок для увеличения продаж энергии в будущем. Результатом долгосрочной стратегии России может стать станет переход от европейских энергетических рынков к азиатским.