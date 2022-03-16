Турчак призвал "немедленно" и "с позором" уволить Дворковича

16 мар. 18:36

Партия "Единая Россия" считает необходимым "немедленное увольнение с позором" председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича из-за выраженного им в западных СМИ осуждения действий ВС РФ на Украине, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Накануне экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях", - заявил Турчак в своем Telegram-канале.

Политик охарактеризовал слова Дворковича как "национал-предательство" и сравнил его с "поведением пятой колонны", пояснив, что Дворкович фактически перешел на "сторону врага" и совершает поступки в его интересах.

По мнению Турчака, это означает, что "самоочищение ... общества нужно начинать в том числе с фонда "Сколково", то есть с отставки Дворковича.