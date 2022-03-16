В Грузии не исключили визит Гарибашвили на Украину

16 мар. 18:58

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возможный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Украину должен стать темой для консультаций.

"Что касается возможного визита, любое такое решение должно приниматься на основании широких консультаций, в том числе с международными партнерами", - цитирует его "Sputnik Грузия".

По словам Кобахидзе, перед принятием решение необходимо проанализировать риски безопасности. "Когда такие консультации пройдут, в том числе с международными партнерами, мы сможем озвучить нашу позицию", - подчеркнул представитель "Грузинской мечты".