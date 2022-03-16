ВОЗ откладывает оценку "Спутника V"

16 мар. 18:17

Всемирная организация здравоохранения пока прекращает оценку российской коронавирусной вакцины "Спутник V" из-за технических сложностей, связанных с санкциями, сообщила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

"Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", - цитирует ее РИА Новости.

Представитель организации пояснила, что проблемы связаны с ситуацией на Украине, сложностями с авиарейсами и финансовыми аспектами, такими как работа кредитных карт.

Симао добавила, что ВОЗ поддерживает контакт с производителем, и новая дата будет согласована при первой возможности.