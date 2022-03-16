Российским футболистам "Краснодара" существенно сократят зарплаты

16 мар. 18:42

Российские футболисты "Краснодара" откликнулись на просьбу клуба и согласились на существенное понижение заработной платы.

По данным телеканала "Матч ТВ", у некоторых игроков зарплата сократится в 2-3 раза.

Как отмечается, у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого возникли финансовые трудности из-за блокировки банковских счетов в Европе.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. Этой возможностью воспользовались практически все легионеры "Краснодара".