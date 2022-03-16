Путин: санкции ударили по мировой экономике

16 мар. 17:57

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов сделал ряд заявлений.

Так, российский лидер заявил, что западные санкции нанесли удар по всей мировой экономике. "В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас, кстати говоря, по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", - сказал Путин.

Далее он сообщил, что Россия будет уважать право собственности, в отличие от Запада, а также отметил, что "нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну". "Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса", - отметил глава государства.

Путин на совещании подчеркнул, что ЦБ не будет прибегать к эмиссии, поскольку в этом нет необходимости "Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы – рыночные, здоровые доходы", - сказал он.

Помимо этого, он объявил, что руководство в ближайшее время примет решение об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума. "Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", - отметил президент, поручив правительству рассчитать точные параметры повышения и обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях, они максимально быстро получали помощь.

"Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семьи, то есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро", - подчеркнул он.

Далее глава государства подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, что, по его словам, позволит принимать гибкие решения по поддержке жителей и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.

"Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах", - сообщил Путин.

Кроме того, президент заявил о необходимости проанализировать эффективность поддержки людей, которые лишились в настоящее время работы.

"Прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность меры поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта", - сказал, поручив также снизить уровень бедности в стране по итогам года. По его словам, это реализуемая задача.