В Москве продолжат строительство метрополитена и дорог

16 мар. 17:54

В Москве продолжится строительство метрополитена и дорог. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном социально-экономической поддержке регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В частности, в Москве мы не останавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу <...> по реконструкции пригородного сообщения и строительство центральных диаметров, а также строительство дорог", - поведал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что не будет остановлено и строительство социальных учреждений. По его словам, все эти программы будут реализовываться до последнего.