Представитель Киева рассказал о подготовке к возможной встрече Зеленского с Путиным

16 мар. 17:42

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк сообщил о подготовке документов для возможных прямых переговоров украинского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

"Единственный способ закончить эту войну - это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров", - цитирует его со ссылкой на американский телеканал PBS РИА Новости.

По словам Подоляка, идет работа над документами, которые главы государств смогут в дальнейшем рассмотреть и подписать, и "это может случиться скоро".