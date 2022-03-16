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Представитель Киева рассказал о подготовке к возможной встрече Зеленского с Путиным

Представитель Киева рассказал о подготовке к возможной встрече Зеленского с Путиным

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк сообщил о подготовке документов для возможных прямых переговоров украинского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

"Единственный способ закончить эту войну - это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров", - цитирует его со ссылкой на американский телеканал PBS РИА Новости.

По словам Подоляка, идет работа над документами, которые главы государств смогут в дальнейшем рассмотреть и подписать, и "это может случиться скоро".

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