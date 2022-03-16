Турция готова провести у себя встречу Путина и Зеленского

16 мар. 17:33

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова организовать у себя встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы с удовольствием готовы стать принимающей стороной для двух лидеров [РФ и Украины]", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что Турция продолжит делать все возможное для урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.