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Турция готова провести у себя встречу Путина и Зеленского

Турция готова провести у себя встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова организовать у себя встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы с удовольствием готовы стать принимающей стороной для двух лидеров [РФ и Украины]", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что Турция продолжит делать все возможное для урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

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