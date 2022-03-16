Мошенник обманул несколько десятков человек, "выигравших BMW", в Павлодарской области

16 мар. 17:25

В Павлодарской области задержан мужчина, подозреваемый в нескольких десятках мошенничеств, такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента полиции.

В нем говорится, что 42-летний житель области звонил с сотового телефона на случайные мобильные номера, пишет Sputnik Казахстан.

"При разговоре представлялся работником компании, которая проводит розыгрыш ценных призов бытовой техники, а также главного приза автомобиля марки BMW X5. Под предлогом получения приза за мнимый выигрыш сообщал о необходимости произвести оплату за оформление документов и доставку приза", - поведал заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Затем подозреваемый просил переслать эти деньги на его абонентские номера и банковские карты Kaspi.

Задержанный имеет несколько судимостей. Сейчас он подозревается в 36 фактах мошенничества, совершенных с начала 2021 года по март текущего года, все потерпевшие - жители южного региона Казахстана, у которых ему удалось выманить от 45 до 300 тыс тенге.

Запущено досудебное расследование по п.4 ч.2 ст.190 части 2 Уголовного кодекса РК (Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы).