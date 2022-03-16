Зеленский попросил у США предоставить Украине С-300

16 мар. 17:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к Конгрессу США призвал обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной, либо поставить С-300 и другие системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Неужели мы просим слишком многого? Создание бесполетной зоны. Неужели это слишком много для нас? Если это слишком много, и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы - С-300 и другие", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на поле боя очень много зависит от возможности использовать самолеты. "Мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободу, нашу землю", - сказал украинский лидер.

Глава государства также обратился к США с призывом продолжать вводить антироссийские санкции. "Я призываю вас сделать больше. Новые пакеты санкций нужны постоянно, каждую неделю до тех пор, пока российская военная машина не остановится", - приводят его слова "Известия".