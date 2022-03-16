В дагестанском Дербенте построят новый туркомплекс

16 мар. 17:10

АО "Корпорация развития Дагестана" (КРД) заключило первый договор с резидентом на строительство туристического комплекса в Дербенте, - сообщили в пресс-службе корпорации.

"Корпорация в рамках деятельности по развитию собственной инвестиционной площадки "Золотые пески" передала ООО "Сэйвер-М" земельный участок общей площадью 4 га, на которой резидент за пять лет реализует проект с общим объемом инвестиций более 500 млн рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Туристический комплекс раскинется в селе Мичурино Дербентского района. Центральным его звеном по проекту станет аквапарк с сетью бассейнов для взрослых и детей. Здесь будут детские, спортивные площадки, инженерные сооружения и прочие малые архитектурные формы. Также в нем расположатся шесть гостевых таунхаусов, два фудкорта на 340 посадочных мест и автопарковка на 106 машиномест,

"Это позволит привлечь больший поток туристов и станет примером для потенциальных инвесторов к созданию подобных объектов", - отметил генеральный директор АО КРД Гимбат Гимбатов.