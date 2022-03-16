Турция становится главным посредником в переговорах России и Украины 

Встречу глав МИД Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова в Москве можно назвать успешной и плодотворной. Однако любое посредничество зависит от согласия конфликтующих сторон на компромисс. Мир на Украине все еще зависит от готовности украинских властей принять предложения Москвы по Крыму, Донбассу и НАТО.

Несмотря на слухи о том, что Турция всецело поддерживает Украину и будет бороться с «российской агрессией», Анкара продолжает сохранять прагматизм. Лавров и Чавушоглу встречают друг друга не просто сухими рукопожатием, а обнимают друг друга как закадычные друзья. Москва высоко ценит нейтралитет Анкары и ее отказ вводить санкции против России наравне с другими натовскими партнерами.

Итоги переговоров Лаврова и Чавушоглу в Москве следующие. Турция выступает в поддержку переговоров по Украине в Беларуси. Анкара благодарна России за эвакуацию свыше 300 своих граждан из Украины. В Украине остаются все еще 200 турецких граждан, 15 тысяч эвакуированы. Чавушоглу призвал к скорейшему прекращению огня для решения гуманитарных вопросов. Анкара готова у себя провести встречу лидеров России и Украины.

Со своей стороны Лавров отметил, что Турция занимает конструктивную позицию по кризису в Украине и не присоединилась к европейским и американским санкциям. Недавно МИД Турции и Армении заявили о готовности к нормализации и установлению дипломатических отношений. Лавров приветствует такие шаги. Российский министр также дал понять, что Москва готова продолжать диалог в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции. Первая встреча в таком составе состоялась 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье. Ключевой тезис Лаврова по Украине – Россия будет договариваться с Украиной только о тех встречах, которые смогут привести к конкретным результатам.

«Мы не раз отмечали очевидные предпочтения, которые украинское руководство отдает внешним эффектам — проведению встреч, чтобы потом показали по телевизору картинку и разогнали эту новость в интернете. Мы извлекли серьезный урок из этих манер украинских лидеров и теперь будем договариваться о встречах, которые будут иметь реальную добавленную стоимость по всем ключевым вопросам», - заявил Сергей Лавров.

В сухом остатке можно заметить, что из всех других посредников, за исключением Беларуси, Турция выглядит наиболее активной. В отличие от Израиля, она не только предлагает площадки, а реально проводит переговоры российских и украинских коллег. Значение Анкары для находящегося в состоянии осады Киева и испытывающей давление Запада Москвы возрастает. При этом турецкая сторона может лишь создать условия для сближения позиций. Компромисс и итоговый мир зависит исключительно от готовности Кремля и администрации Зеленского. Если последний примет три известных условия (признание Крыма, Донбасса и нейтральный статус), боевые действия могут прекратиться уже завтра. Посредничество Турции не подменяет, а взаимодополняет переговоры в Беларуси.