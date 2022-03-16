США и НАТО дополнительно передали Украине советские комплексы ПВО

16 мар. 16:59

США и НАТО предоставили Украине дополнительную партию мобильных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) советской разработки.

По данным телеканала CNN, западные страны уже сформировали партию из зенитно-ракетных комлпексов "Оса", разных модификаций С-300 и "Стрела" (SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14 по классификации НАТО).

При этом отмечается, что рабочая дальность у этих комплексов меньше чем у систем С-300, которые запрашивал Киев.

Источник уточнил, что боевые системы уже находятся в пути, передает ТАСС.