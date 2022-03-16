Президент Израиля проведет переговоры с Макроном

16 мар. 16:51

Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье начнет официальный визит во Францию, где примет участие в памятных мероприятиях, посвященных десятой годовщине теракта в Тулузе.

Как сообщает канцелярия Герцога, президент Израиля принял соответствующее приглашение от своего французского коллеги Эмманюэля Макрона. Также стороны проведут дипломатическую встречу.

В марте 2012 года на юге Франции, в городах Тулуза и Монтобан, произошла серия убийств, жертвами которой стали семь человек, среди которых – учитель и ученики еврейской школы.