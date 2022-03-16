Застрявших за рубежом российских туристов могут вернуть за 14 дней

16 мар. 16:48

Российских туристов, оставшихся за границей, планируют вывезти в течение ближайших двух недель. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам источника в отрасли, в настоящее время за рубежом находятся до 25 тыс пассажиров, имеющих право воспользоваться спецрейсами. "Благодаря взаимодействию туроператоров, Росавиации и Ростуризма, мы можем возвращать домой до трех тысяч человек ежедневно", - отметил он.

Наиболее остро вопрос возвращения в Россию на данный момент стоит для туристов, застрявших в Таиланде. Из Египта дожидается вылета около 13 тыс россиян. Также застрявшие путешественники есть в ОАЭ, на Мальдивах, в Болгарии, на Кипре, на Сейшелах и в странах Карибского региона.