Жителям Астрахани устроят "Рыбный день"

16 мар. 16:44

Уже в эту субботу, 19 марта, в Астрахани на "Сельскохозяйственной ярмарке Лемисова" пройдет тематическая ярмарка "Рыбный день", на которой астраханцы смогут приобрести рыбную продукцию напрямую от производителя.

Рыба здесь будет продаваться любая: живая, охлажденная, полуфабрикат и консервы, а цены на нее будут вполне доступными для покупателей, - рассказали в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области, передает "АиФ Астрахань".

Впрочем, несмотря на название, ярмарка не ограничится лишь рыбной продукцией: с 7 до 18 часов на ней будут продавать и сельскохозяйственную продукцию.