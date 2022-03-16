Лавров не разговаривал с Чавушоглу о возможной встрече Путина и Зеленского

16 мар. 16:33

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу не обсуждали организацию встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам глава российского МИД на пресс-конференции с турецким коллегой в Москве.

"Мы сегодня это конкретно не обсуждали, потому что президент Путин и другие наши представители неоднократно эту тему затрагивали в своих комментариях, отвечая на соответствующие вопросы", - сказал Лавров, добавив, что нет никаких препятствий для организации встречи лидеров РФ и Украины.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это должна быть не встреча ради встречи, а контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, вырабатываемые сейчас по каналу двух делегаций. "Они (делегации) заседали в Беларуси три раза, сейчас работают в режиме видео-конференц-связи", - добавил министр.