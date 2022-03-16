Первая турецкая АЭС заработает к 100-летию Турецкой Республики

16 мар. 16:27

Первую турецкую атомную электростанцию "Аккую", строящуюся при содействии России в Турции, планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году к 100-летию Турецкой Республики, - заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"К 100-летию Турецкой Республики в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", которая сооружается при российском содействии. Мы исходим из того, и сегодня это тоже отмечалось, что возведение этого крупного инфраструктурного объекта обеспечит надежное энергоснабжение турецких потребителей", - отметил Лавров, передает ТАСС.