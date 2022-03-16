Россиянка скрывалась от правосудия в Казахстане 25 лет

16 мар. 16:04

Казахстанские правоохранители задержали в стране гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет по обвинению в убийстве, - сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД Казахстана.

"10 марта в городе Сатпаев сотрудники управления криминальной полиции департамента и линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная задержали 56-летнюю гражданку Российской Федерации, которая скрывалась от следствия 25 лет после совершения особо тяжкого преступления", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, передает ТАСС.

Задержанную разыскивали по заявлению Главного управления МВД России по Челябинской области. Она находилась в межгосударственном розыске с 1997. Сейчас решается вопрос об ее экстрадиции в Россию.