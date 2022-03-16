Азербайджан ставит рекорды по перевыполнению сделки ОПЕК+

В феврале текущего 2022 года Азербайджан перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, - сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в феврале составила 566,3 тыс баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на февраль предусматривалась в объеме 668 тыс баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 50 тыс баррелей. Таким образом, Азербайджан в феврале перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 117,95%.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан, основная причина перевыполнения Азербайджаном обязательств по сделке с ОПЕК – это естественное сокращение нефтедобычи. "Азербайджан еще в третьем квартале 2010 года сошел с пика производства нефти, и с тех пор, более 11 лет, объемы добычи уменьшаются, поскольку разрабатываемые месторождения истощаются либо находятся на поздней стадии разработки, то есть стареют. По текущим оценкам, азербайджанские запасы нефти в 7 млрд баррелей (из которых приблизительно 40% – это конденсат), будут исчерпаны в течение ближайших 30 лет. Поэтому в нынешней добыче ниже квоты нет каких-то иных причин, кроме естественного снижения добычи", - сообщил он.

При этом другие страны сделки с ОПЕК закладывают в свои действия расчет на сохранение дефицита нефти. "В том, что в целом в феврале обязательства ОПЕК+ были выполнены на 136%, кроется вполне определенная политика. Неспроста сейчас добывается в рамках сделки на треть меньше того, что разрешают квоты: еще с прошлого года, когда среднегодовая цена на эталонную марку Brent составила $71 за баррель, страны ОПЕК стали благоразумно недопоставлять на мировые рынки объемы нефти, притом что спрос растет. Таким образом они возмещают то, что потеряли в 2020 году в период резкого падения спроса и перепроизводства нефти. То есть они попросту балансируют свои потери", - пояснил Ильхам Шабан.

"Сейчас ситуация к этому тоже располагает из-за напряженности вокруг российско-украинской темы. Трейдеры также напряжены, и в последние дни порой даже у экспертов Лондонской биржи нет разумного объяснения, почему нефть вдруг начинает резко расти или падать. На этой волне по итогам первым двух месяцев средняя цена нефти Brent составила около $90 за баррель, а по итогам квартала она может дорасти и до $100 за баррель. В таких благоприятных для продажи нефти условиях те страны, чьи экономики сильно зависят от нефтяного экспорта, явно не горят желанием залить рынок предложением и допустить падения цен в прежний диапазон $50-60 за баррель. Отсюда перевыполнение сделки ОПЕК+ всеми участниками", - рассказал эксперт.