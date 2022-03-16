Эрнст, Керимов и Худавердян попали под санкции Швейцарии

16 мар. 15:28

Швейцария ввела санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и управляющий директор и гендиректор "Яндекса" в России Тигран Худавердян.

В заявлении департамента экономики Швейцарии сказано, что санкции в отношении еще более 200 физических и юридических лиц введены в связи с серьезными нарушениями международного права Россией на Украине, передает РИА Новости.

Как отмечается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены". Их активы в Швейцарии будут заморожены.