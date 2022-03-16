СМИ: заводы BMW и Volkswagen останавливают из-за нехватки электропроводки

16 мар. 15:13

Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, пишет Financial Times.

"BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как спецоперация России на Украине вынудила закрыть украинские электромонтажные заводы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей, и проблема в том, что без них нельзя начать сборку даже некомплектного автомобиля, при этом страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах, - пишет издание.

Также у авозаводов серьезные логистические проблемы: "Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две", - цитирует газета слова источника.