Турция продолжит выполнять положения конвенции Монтре

16 мар. 14:56

Турция по-прежнему привержена конвенции Монтре о статусе проливов и будет выполнять ее положения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы напоминаем, что наше решение в отношении конвенции Монтре остается прежним. Мы будем продолжать соблюдение ее положений", - цитирует его ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что Турции было приятно узнать о решении РФ о непрохождении двух судов по проливам.