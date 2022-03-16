Часть Большого Сочи осталась без воды из-за оползней

16 мар. 14:41

Жители трех районов Большого Сочи - Лазаревского, Хостинского и Адлерского – сегодня остались без водоснабжения из-за аварий на магистральных водоводах, спровоцированных оползнями, сообщает пресс-служба МУП Сочи "Водоканал".

"В поселке Лазаревское произошел порыв водовода диаметром 600 мм, для ликвидации ситуации потребуется опустошить систему, которая транспортирует ресурс порядка 2 тыс жителей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Порыв магистрального водовода диаметром 400 мм произошел в поселке Адлер, там без воды остаются 1,5 тыс человек, - отмечает пресс-служба.

Также из-за порыва водовода без воды остались более 1,5 тыс жителей Хостинского района.

Причиной порыва водоводов являются оползни и движение грунтов.

Все социально важные объекты районов предупреждены о возможных перебоях с водоснабжением, а населению посоветовали запастись водой.