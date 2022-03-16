Власти Японии ужесточают антироссийские санкции

16 мар. 14:23

Правительство Японии приняло решение расширить экспортные и финансовые санкции в отношении России и российских бизнесменов из-за ситуации вокруг Украины и проводимой в настоящее время военной операции, - заявил сегодня в Токио премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Мы намерены запретить экспорт в Россию предметов роскоши и запретить импорт некоторых российских товаров", - сказал он, добавив: Япония также расширит список "российской элиты, в том числе приближенных к президенту Владимиру Путину", в отношении которых будут действовать такие рестрикции, как заморозка активов, передает ТАСС.

Также Токио будет применять дополнительные меры для предотвращения обхода Россией санкций, в том числе в области оборота криптовалют, и сотрудничать с G7, чтобы Россия не могла воспользоваться кредитами МВФ и других международных кредиторов. В вопросе санкций в отношении России Япония будет придерживаться политики G7, при этом уделяя внимание своей собственной энергетической безопасности.

Напомним, ранее Япония ввела в отношении России экспортные санкции, запрещающие поставку 300 наименований товаров и технологий.