В АТОР ожидают высокий спрос на туристические поездки по России в мае

16 мар. 14:20

Туроператоры ожидают высокий спрос на туры по России на майские. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"После активных бронирований в начале и середине февраля, в марте наступило временное затишье и спад. Участники рынка ожидают роста продаж с середины марта в связи со стартом внеочередного этапа программы туристического кешбэка и дефицита мест уже в 20-х числах", - говорится в заявлении.

В АТОР отметили, что российские путешественники продолжают планировать отдых на майские праздники внутри страны. Туроператоры сообщают, что ранее забронированные туры на майские праздники на российские курорты не аннулируются, идут новые бронирования.

В Fun&Sun сообщили, что объем продаж туров в феврале вырос почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в конце февраля и первой декаде марта рост бронирований замедлился.