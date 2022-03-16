Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Москве

16 мар. 14:06

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу со своим турецким коллегий Мевлютом Чавушоглу.

Ранее МИД России сообщал о том, что сторонам предстоит, в частности, обсудить ход специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине, а также реализацию мер для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан.

Помимо этого, министры "сверят часы" по ситуации в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.