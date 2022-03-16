Украина станет постсоветской Австрией?

В настоящее время обсуждается австрийский или шведский варианты демилитаризованного государства на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, "демилитаризация" Украины по "австрийскому или шведскому" варианту предполагает сохранение собственной армии, но без наличия иностранных военных баз.

"Этот вариант, который, действительно, сейчас обсуждается, и который может рассматриваться как определенный компромисс", - цитирует Пескова ТАСС.

Он также отметил, что ситуация вокруг Украины может быть улучшена с помощью договоренностей, достигнутых на российско-украинских переговорах. "Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями", - сказал представитель Кремля.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, сценарий неполной демилитаризации, при котором Украина сохраняет свою армию, все же не устраивает Россию. "Базовые требования к демилитаризации Украины изложены, прежде всего, в изначальном выступлении Владимира Путина. Украина в новом статусе нейтрального внеблокового государства вообще не должна иметь собственной армии и флота, не должна иметь собственной военной промышленности", - пояснил он.



"На Украине должны остаться только части полиции для поддержания внутреннего правопорядка, возможно, части национальной гвардии и пограничной службы. Но Россия будет добиваться, чтобы у Украины не было ни армии, ни флота, ни производства вооружений. Эти задачи Россия решает сегодня военным путем, уничтожает военную инфраструктуру Украины, включая военные аэродромы, объекты военной промышленности и части вооруженных сил. И эта работа должна быть доведена до конца", - подчеркнул Игорь Коротченко.



"Дело в том, что Швеция, которую приводят в пример демилитаризованного государства, – это полноценная военная держава. Для нас неприемлем ни шведский, ни австрийский вариант демилитаризации, поскольку они противоречат национальным интересам России. Это не более чем предложения и желания Зеленского, а Москве нужен совсем другой результат поставленной задачи о демилитаризации Украины", - добавил главный редактор журнала "Национальная оборона".