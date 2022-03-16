СМИ: Fitch назвало условия российского дефолта

16 мар. 13:44

Если Россия выплатит проценты по долларовым облигациям в рублях, то международное рейтинговое агентство Fitch по истечении 30-дневного периода объявит суверенный дефолт по ее обязательствам, - пишет газета "Коммерсантъ".

"Согласно критериям суверенного рейтинга агентства Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах, подлежащих погашению, по истечении 30-дневного льготного периода будет означать суверенный дефолт", - говорится в сообщении агентства.

Выплата евробондов в рублях соответствовала бы понижению агентством долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с уровня B до уровня C: это означает, что эмитент все еще способен выполнять обязательства, однако дефолт представляется неизбежным.

Если выплаты по купонам не будут произведены в долларах, то затронутые рейтинги эмиссий будут снижены до уровня D, а РДЭ будет понижен до "ограниченного дефолта".

Речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по царским долгам, - добавили в Fitch.

Сегодня Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка с B до СС – это затронуло Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф" и другие кредитные организации.

Напомним, срок выплаты $117 млн по двум выпускам долларовых облигаций для России истекает сегодня, 16 марта.