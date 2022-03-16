В выходные в столичный регион придет весна

16 мар. 13:29

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится солнечная и безветренная погода, а дневная температура может подниматься до шести градусов тепла, - сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ночью температура воздуха будет отрицательной: порядка -3… -5 градусов в Москве, по области возможно до -8 градусов. А вот дневная температура в субботу 0… +5, а среднесуточная температура воздуха будет около ноля градусов, что обнадеживает, что снег начнет все же подтаивать", - пояснила Позднякова, передает РИА Новости.

В воскресенье погода не изменится, а среднесуточная температура останется на уровне около ноля градусов.

Тем не менее, днем станет чуть теплее, и не исключено, что в воскресенье в столице будет порядка 6 градусов тепла, а может и чуть теплее.

"В третьей декаде месяца в столичный регион придет метеорологическая весна, когда средняя температура воздуха за сутки станет хотя бы немного, но положительной. Тогда уже начнется более активное таяние снега", - добавила Татьяна Позднякова.