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Дагестан готовится к наплыву туристов

Дагестан готовится к наплыву туристов

Дагестан рассчитывает на рост турпотока в этом году в связи с введенными в отношении РФ санкциями. В этой связи, по словам министра по туризму и народным художественным промыслам региона Эмина Мерданова, республиканское руководство намерено развивать инфраструктуру. Для этого уже формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры.

Далее министр отметил, что турпоток ежегодно растет: 2021 году республику впервые превысил  миллион человек, что превышает показатели 2020 года на 29,1%.

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