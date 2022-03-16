Дагестан готовится к наплыву туристов

16 мар. 13:24

Дагестан рассчитывает на рост турпотока в этом году в связи с введенными в отношении РФ санкциями. В этой связи, по словам министра по туризму и народным художественным промыслам региона Эмина Мерданова, республиканское руководство намерено развивать инфраструктуру. Для этого уже формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры.

Далее министр отметил, что турпоток ежегодно растет: 2021 году республику впервые превысил миллион человек, что превышает показатели 2020 года на 29,1%.