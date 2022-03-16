SSJ100 авиакомпании Red Wings начинают летать в Казахстан

16 мар. 13:14

Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Алматы и Нур-Султан (Казахстан) на отечественных самолетах SSJ100, - сообщает перевозчик.

"Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана из московского аэропорта "Домодедово" будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Полеты в Нур-Султан стартуют 19 марта и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Продажи на рейсы в столицу Казахстана открыты до конца мая. Полеты в Алматы начнутся 22 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам. Сейчас продажи на это направление открыты до конца осенне-зимнего расписания – до 24 марта.

Ранее авиакомпания в Казахстан не летала.