Замглавы мэрии Ставрополя ответит в суде за превышение полномочий

16 мар. 12:53

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы администрации Ставрополя, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Одним из поводов для этого стали материалы оперативно-розыскной деятельности краевого управления ФСБ. В ведомстве установили, что в 2019 году между комитетом городского хозяйства администрации в лице заместителя главы и ООО "Технология" был заключен муниципальный контракт на 449 млн рублей на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории Комсомольского и Пионерского прудов.

"В нарушение закона заместитель главы администрации города не организовал приемку результатов исполнения указанного муниципального контракта, причинив буджету ущерб на сумму более 25 млн рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Эта сумма была перечислена за работы по приобретению и укладке брусчатки из природного камня на территории прудов, но эти работы выполнены не были.