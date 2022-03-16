Instagram в России вскоре заменит "Россграм"

16 мар. 12:45

Уже в конце марта в России планируется запустить российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом "Россграм".

Первыми соцсеть опробуют топ-блогеры и спонсоры. Для массового пользователя станет доступна в апреле.

Проектом занимается интернет-маркетолог Александр Зобов, выпускник филологического факультета СПбГУ.

"28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", - говорится в официальном сообществе проекта.

"Россграм" также оснастят дополнительными инструментами монетизации для пользователей, в соцсети будет платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальная программа.

Планируется создать в "Россграме" функцию переноса данных из Instagram. Россияне уже могут заполнить форму на сайте новой соцсети для оповещения о ее запуске.