Россиян оставили без "золотых" испанских виз

16 мар. 12:39

Испания приняла решение временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России на фоне санкций Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины. Данную информацию подтвердили в министерстве иностранных дел королевства.

Речь идет о возможности получить разрешение на жительство в Испании для граждан государств, которые не входят в состав ЕС, в обмен на крупные инвестиции, передает ТАСС.

По данным газеты ABC, глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес несколько дней назад поручил временно прекратить выдачу этих виз российским гражданам, а также приостановить уже находящиеся на рассмотрении запросы.