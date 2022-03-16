Водоснабжением и водоотведением в Дагестане займется единый оператор

16 мар. 12:22

В Дагестане заработал единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации региона.

"Принять предложения министерства энергетики и ЖКХ Дагестана об учреждении… непубличного акционерного общества "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения, …100% акций которого находятся в собственности республики", - отмечается в документе, передает ТАСС.

Единый оператор создан в рамках программы по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики. Проект был согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала" и филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".