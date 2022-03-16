Норвегия нарастит добычу газа для Европы

16 мар. 12:03

Норвежская компания Equinor договорилась с властями страны об увеличении добычи газа для покрытия спроса ЕС на газ.

"Equinor и ее партнеры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе. Расширение разрешений на добычу позволяет поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы", - говорится в сообщении компании.

На месторождениях Осеберг и Тролль газодобыча будет увеличена на 1 млрд кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,44 млрд кубометров в 2022 году.