В ростовской "Меге" тушили вспыхнувшую грузовую "Газель"

16 мар. 11:58

Сегодня утром в районе ТЦ "Мега" под Ростовом вспыхнула грузовая "Газель", - сообщает МЧС по Ростовской области.

ЧП случилось на Аксайском проспекте. Водитель "Газели" спасся чудом: как только он припарковал грузовик, то заметил, что из-под капота стал валить дым. Как только мужчина вышел из грузовика, автомобиль вспыхнул.

"Сообщение о происшествии поступило в 6:50 утра, в 7:15 пожар ликвидировали вызванные пожарные", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, а вот автомобиль пострадал, и очень серьезно.