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В ростовской "Меге" тушили вспыхнувшую грузовую "Газель"

В ростовской &quot;Меге&quot; тушили вспыхнувшую грузовую &quot;Газель&quot;

Сегодня утром в районе ТЦ "Мега" под Ростовом вспыхнула грузовая "Газель", - сообщает МЧС по Ростовской области.

ЧП случилось на Аксайском проспекте. Водитель "Газели" спасся чудом: как только он припарковал грузовик, то заметил, что из-под капота стал валить дым. Как только мужчина вышел из грузовика, автомобиль вспыхнул.

"Сообщение о происшествии поступило в 6:50 утра, в 7:15 пожар ликвидировали вызванные пожарные", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, а вот автомобиль пострадал, и очень серьезно.

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