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Utair продолжает летать в Армению, Азербайджан и Турцию на собственных самолетах

Utair продолжает летать в Армению, Азербайджан и Турцию на собственных самолетах

Авиакомпания Utair продолжает совершать полеты в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Турцию и Узбекистан на собственных самолетах. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Полеты в зарубежные страны осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности Utair и зарегистрированы в российском реестре гражданских воздушных судов", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В сообщении также сказано, что Utair старается обеспечить транспортную доступность других стран и всех регионов России.

Со вчерашнего дня авиакомпания возобновила полеты в Азербайджан.

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