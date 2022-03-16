Utair продолжает летать в Армению, Азербайджан и Турцию на собственных самолетах

16 мар. 11:55

Авиакомпания Utair продолжает совершать полеты в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Турцию и Узбекистан на собственных самолетах. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Полеты в зарубежные страны осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности Utair и зарегистрированы в российском реестре гражданских воздушных судов", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В сообщении также сказано, что Utair старается обеспечить транспортную доступность других стран и всех регионов России.

Со вчерашнего дня авиакомпания возобновила полеты в Азербайджан.