Лавров: взгляды Киева стали более реалистичными

Президент Украины Владимир Зеленский стал более реалистично оценивать ситуацию вокруг его страны, - заявил в интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров.

"Сам президент Зеленский не так давно сделал ряд интересных заявлений. ...Это более реалистичная оценка из уст господина Зеленского того, что происходит, потому что до этого он, конечно, делал достаточно конфронтационные заявления", - сказал он.

"Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок", - отметил Лавров, подчеркнув: Запад не хотел решать эту ситуацию миром. Не изменила ее и встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Турции - никаких новых идей на ней Кулеба не выдвинул.

"Мы будем готовы к таким контактам и в будущем, но желательно понимать, во-первых, какая добавленная стоимость от таких контактов, и, во-вторых, как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием переговорного процесса белорусского канала", - поведал Лавров.

И тем не менее, прогресс есть: "Адекватность пробивает дорогу в умы украинского руководства", - так глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал последние заявления Украины о том, что она может отказаться от идеи вступления в НАТО.

Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности, - отметил глава МИД России.

Накануне Зеленский заявил, что позиции делегаций России и Украины, которые ведут переговоры по деэскалации ситуации, стали "звучать реалистичнее".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, на данный момент какого-либо явного продвижения на переговорах с Украиной не просматривается. "Ни одно из требований Киев так и не выполнил. Все больше идут разговоры, но конкретных результатов этих разговоров я пока не вижу. В чем могут выражаться такие результаты? В частности, в обеспечении выхода людей из городов по гуманитарным коридорам – этого до сих пор нет", - указал он.

"Что касается вопросов, связанных с требованиями России по обеспечению нашей безопасности, то Киеву надо бы просто рапортовать, что он признает наши требования, однако и этого тоже нет. Нет конкретики. Поэтому я пока не разделяю позитивные оценки в отношении происходящего. По-моему, то, что сейчас происходит, нельзя назвать позитивом, поскольку, по моей экспертной оценке, настоящего продвижения в дипломатическом диалоге все еще нет", - подчеркнул Андрей Бакланов.

Что касается вопроса участия Украины в НАТО, то он принципиально закрыт. "Его пора убрать из обсуждения, поскольку он уже нереален, и Запад с этим примирился. Вопросы, связные с военным аспектом противостояния с Россией, рассматриваются Западом уже в совершенно в другом ракурсе. Тема членства в НАТО Украины снята в настоящее время с повестки дня, и никто серьезно об этом не говорит – ни американцы, ни европейцы. И мнение Зеленского на эту тему Западу не интересно", - обратил внимание дипломат.