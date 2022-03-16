Lada снова подорожала

16 мар. 11:42

"АвтоВаз", поднявший цены на автомобили Lada 1 марта, 16 марта снова повысил цены, пишет ТАСС.

С сегодняшнего дня выросли цены на шесть семейств автомобилей Lada. Согласно прайс-листу концерна компании, седан Lada Granta теперь стоит от 727,9 тыс рублей (+6%), Vesta - 1 121,9 тыс рублей (+8,6%), Xray - 1 106,9 тыс рублей (+9,6%), Niva Travel - 1 066,9 тыс рублей (+6%), Niva Legend - 818,9 тыс рублей (+5%), Largus - 1 235,9 тыс рублей (+12%).

Отметим, 1 марта концерн уже повысил цены на автомобили Lada в среднем на 15,4%.