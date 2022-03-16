Аксаков: оснований для дефолта в РФ нет

16 мар. 11:28

Оснований для дефолта России нет, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пояснив, что страна будет выполнять свои обязательства.

В то же время он отметил, что в настоящее время это политический вопрос: надо ли выполнять их перед "партнерами", которые не исполняют свои обязательства перед российской стороной.

"Россия - мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом", - подчеркнул он.

"Надо ли выполнять обязательства, когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют", - продолжил глава комитета, отметив, что эти решения должен принимать ЦБ и исполнительная власть.