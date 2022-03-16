Вода из Днепра уже закачивается в Северо-Крымский канал

16 мар. 11:18

Днепровская вода уже дошла до первой насосной станции Северо-Крымского канала, - рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

"Вода, которая поступает из Каховки, днепровская вода, уже находится в Джанкое на первой насосной станции. Сейчас она будет подаваться в различные сети на территории Республики Крым", – сообщил Гоцанюк, передает "Крыминформ".

Инфраструктура канала обслуживалась все восемь лет, несмотря на прекращение подачи воды со стороны Украины, - добавил Гоцанюк.

Напомним, насосные станции установлены вдоль всего Северо-Крымского канала - они "поднимают" воду, которая не идет самотеком из-за перепада высот в канале.