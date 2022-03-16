В России выявили еще 36,5 тыс случаев коронавируса

16 мар. 11:14

В России за минувшие сутки выявили 36 519 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 569, в Москве - 1 621, в Подмосковье - 689. В Краснодарском крае - 843, в Ставропольском крае - 250, в Крыму - 481, в Дагестане - 69, в Кабардино-Балкарии - 79, в Адыгее - 105, в Карачаево-Черкесии - 47, в Северной Осетии - 27, в Ингушетии - 29, в Чечне - 13.

Общее число случаев инфицирования в России достигло до 17 449 438.

Госпитализированы за сутки 5 945 человек, что на 18,3% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки на 118 009, с начала пандемии - 15 822 031. Умерли за сутки 576 пациентов, за все время - 362 478.