Сочи укрыли сугробы

16 мар. 11:05

Минувшей ночью в Сочи прошел снегопад, в среду это привело к проблемам с общественным транспортом.

"Со вчерашнего дня выпало 24 см свежего снега на высоте 2300 метров", - сообщает противолавинная служба курорта "Роза Хутор".

В городе местами выпало до 10 см снега. "По поручению главы города все коммунальные службы были переведены в усиленный режим. В удаленных населенных пунктах Сочи уборка снега продолжалась всю ночь. В работах на курорте задействовано около 70 единиц техники, для ручной уборки привлечены 110 специалистов", - отметили в пресс-службе администрации курорта.

Из-за снегопада на некоторых маршрутах общественного транспорта движение временно осуществляется не до конечных остановочных пунктов.

В ближайшие два дня в Сочи могут пройти новые снегопады, по ночам в предгорьях заморозки.